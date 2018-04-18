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Сколько придется заплатить за Facebook без рекламы?
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Сколько придется заплатить за Facebook без рекламы? 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
11-14 долларов ежемесячно пришлось бы заплатить пользователям Facebook за использование социальной сети без рекламы, подсчитал TechCrunch. Переход сервиса на подписную модель является одним из возможных направлений его развития после скандала с утечкой персональных данных.
«Сегодня мы не предлагаем возможности отказаться от просмотра рекламы за плату, — говорит Марк Цукерберг, основатель социальной сети. — В целом, я полагаю, это было правильным решением, потому что далеко не все могут позволить себе платить реальные деньги за доступ к социальной сети».
Реклама является одной из основных статей дохода Facebook, поэтому отказ от ее размещения может сильно ударить по сложившейся за долгие годы модели монетизации социальной сети. Даже с учетом огромной аудитории Facebook компенсационная плата может оказаться непосильной для многих пользователей.
Идея переведения Facebook на подписную модель распространения возникла в результате утечки огромного массива пользовательских данных. Cambridge Analytica удалось завладеть личной информацией около 90 миллионов пользователей социальной сети, которые впоследствии были использованы для манипуляции общественным мнением.
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