Как получить регулировку громкости из Android P на свой смартфон

Вчера источники рассказали об очередном нововведении Android P. Система научится запоминать разные Bluetooth-устройства и последний уровень громкости каждого из них. Ждать апдейта для этой функции необязательно — энтузиасты выпустили приложение с аналогичной особенностью. Программа доступна для загрузки.

Программа называется Bluetooth Volume Control. Работает на смартфонах под управлением Android 4.4 и выше, сообщает Phone Arena. Приложение запоминает громкость воспроизведения на разных Bluetooth-устройствах и позволяет её менять. Примечательно, что регулируется как проигрывание музыки, так и громкость вызова.

Из приятных бонусов — отображение времени последнего подключения. Если Bluetooth-устройств много, для удобства их можно переименовать. Для загрузки приложения перейдите по ссылке.

Теперь не придётся мучиться при переключении с колонки на наушники. Обсудить приложение и опыт использования беспроводных наушников можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.