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Android P поможет перейти на беспроводные наушники
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Android P поможет перейти на беспроводные наушники 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Следующей версией операционной системы Google станет Android P. Обновление могут назвать в честь эскимо, которое переводится на английский как «popsicle». На это недавно намекали весенние фоновые рисунки от Google. Теперь источники рассказали о важной особенности системы для упрощения жизней пользователей.
Речь идёт об уровне громкости для разных Bluetooth-устройств, сообщает 9to5google. Теперь система будет запоминать отдельные беспроводные девайсы и помнить последнюю громкость воспроизведения.
Функция окажется удобной для проигрывания музыки на разных устройствах. Обычно при воспроизведении на Bluetooth-колонке громкость выше привычной, поэтому после подключения к беспроводным наушникам музыка больно бьёт по ушам. На новой версии системы такого не случится.
Апдейт повысит удобство воспроизведения музыки и станет ещё одним поводом для перехода на беспроводные наушники. Поделиться моделью и опытом использования подобного девайса можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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