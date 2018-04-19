Android P поможет перейти на беспроводные наушники

Следующей версией операционной системы Google станет Android P. Обновление могут назвать в честь эскимо, которое переводится на английский как «popsicle». На это недавно намекали весенние фоновые рисунки от Google. Теперь источники рассказали о важной особенности системы для упрощения жизней пользователей.

Речь идёт об уровне громкости для разных Bluetooth-устройств, сообщает 9to5google. Теперь система будет запоминать отдельные беспроводные девайсы и помнить последнюю громкость воспроизведения.

Функция окажется удобной для проигрывания музыки на разных устройствах. Обычно при воспроизведении на Bluetooth-колонке громкость выше привычной, поэтому после подключения к беспроводным наушникам музыка больно бьёт по ушам. На новой версии системы такого не случится.

Апдейт повысит удобство воспроизведения музыки и станет ещё одним поводом для перехода на беспроводные наушники. Поделиться моделью и опытом использования подобного девайса можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.