Ещё
Капча должна умереть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капча должна умереть 

iPhones.ru 57 минут назад
Фото: iPhones.ru
Капча должна умеретьЯ больше не могу, это какой-то ужас.
Считайте это моей официальной претензией к Google. Я больше не хочу молчать.
Уже две недели каждый мой второй запрос в поисковике сопровождается подтверждением того, что я не робот. Господи, зачем это делать так часто?
Неужто у меня действительно так много подозрительного трафика направляется на сервера компании?
Раньше было лучше
С 31 марта 2018 года компания внедрила вторую версию капчи на всевозможные сайты, включая собственный. Первая версия отличалась низкой защищённостью. Роботы научились распознавать различные шрифты.
И Бог с ним с роботами, люди могли понять, что изображено на картинке. Пускай не сразу, но шанс опознаваниях написанного был гораздо выше, чем сейчас.
И если вы ошибались, то система предлагала вам более простое начертание и все получалось. Причём капча вылезала один раз в неделю, если не реже.
Сейчас Google все сломала окончательно
За последние недели я насчитал примерно 131 раз, когда Google запрашивал подтверждение личности с помощью капчи.
Чаще всего это происходит с мобильным интернетом. Не знаю, почему, но буквально каждый второй запрос в Google сопровождается чёртовой капчей.
И ладно, если бы она была действительно несложной и работала, как надо. Но вы посмотрите на это. Я пытался просто ради прикола вбить в поисковик слово «Привет».
Ровно столько капчей мне пришлось пройти. И знаете что?
НАДО СНОВА ВВЕСТИ КАПЧУ!
Причём на той, что ниже, при выборе пропала одна из картинок и больше не появлялась.
Браво, Google, пять баллов! Это просто лучшее, на что можно потратить своё время. Эдакий таймкиллер, не требующий места на iPhone.
Я всё понимаю. Вы пытаетесь натренировать искусственный интеллект, оградить роботов от людей и всё такое. Но нельзя же так издеваться над людьми. Нельзя.
Хватит издеваться над пользователями
Боты — проблема не пользователей, а администраторов сайтов. Перекладывать ее решение на простых людей неправильно, тем более что при вводе очередной капчи пользователи испытывают лишь раздражение.
Да, технология хороша и, возможно, даже эффективна. Но сами же юзеры от неё страдают. В особенности, когда это происходит несколько раз за день.
Я искренне надеюсь, что кто-нибудь из Google прочитает эту статью и примет необходимые меры. Ведь ваши сервисы реально крутые, но лично у меня пропадает всякое желание ими пользоваться, когда вылезает очередная капча.
Капча должна умереть.
iPhones.ru: последние новости
Роскомнадзор может заблокировать Facebook в России Роскомнадзор разрешил пользоваться Telegram в России Как работает блокировка запрещенных сайтов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО205
СК показал результаты расследования по Скрипалям92
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Россия нашла способ защититься от санкций416
Больной раком Караченцев дорого обходится жене21
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение