Капча должна умереть

Капча должна умеретьЯ больше не могу, это какой-то ужас.

Считайте это моей официальной претензией к Google . Я больше не хочу молчать.

Уже две недели каждый мой второй запрос в поисковике сопровождается подтверждением того, что я не робот. Господи, зачем это делать так часто?

Неужто у меня действительно так много подозрительного трафика направляется на сервера компании?

Раньше было лучше

С 31 марта 2018 года компания внедрила вторую версию капчи на всевозможные сайты, включая собственный. Первая версия отличалась низкой защищённостью. Роботы научились распознавать различные шрифты.

И Бог с ним с роботами, люди могли понять, что изображено на картинке. Пускай не сразу, но шанс опознаваниях написанного был гораздо выше, чем сейчас.

И если вы ошибались, то система предлагала вам более простое начертание и все получалось. Причём капча вылезала один раз в неделю, если не реже.

Сейчас Google все сломала окончательно

За последние недели я насчитал примерно 131 раз, когда Google запрашивал подтверждение личности с помощью капчи.

Чаще всего это происходит с мобильным интернетом. Не знаю, почему, но буквально каждый второй запрос в Google сопровождается чёртовой капчей.

И ладно, если бы она была действительно несложной и работала, как надо. Но вы посмотрите на это. Я пытался просто ради прикола вбить в поисковик слово «Привет».

Ровно столько капчей мне пришлось пройти. И знаете что?

НАДО СНОВА ВВЕСТИ КАПЧУ!

Причём на той, что ниже, при выборе пропала одна из картинок и больше не появлялась.

Браво, Google, пять баллов! Это просто лучшее, на что можно потратить своё время. Эдакий таймкиллер, не требующий места на iPhone.

Я всё понимаю. Вы пытаетесь натренировать искусственный интеллект, оградить роботов от людей и всё такое. Но нельзя же так издеваться над людьми. Нельзя.

Хватит издеваться над пользователями

Боты — проблема не пользователей, а администраторов сайтов. Перекладывать ее решение на простых людей неправильно, тем более что при вводе очередной капчи пользователи испытывают лишь раздражение.

Да, технология хороша и, возможно, даже эффективна. Но сами же юзеры от неё страдают. В особенности, когда это происходит несколько раз за день.

Я искренне надеюсь, что кто-нибудь из Google прочитает эту статью и примет необходимые меры. Ведь ваши сервисы реально крутые, но лично у меня пропадает всякое желание ими пользоваться, когда вылезает очередная капча.

Капча должна умереть.