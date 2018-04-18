«Ведомости»: Роскомнадзор запросил Cambridge Analytica о сборе данных россиян 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор 13 апреля запросил британскую маркетинговую компанию Cambridge Analytica на предмет сбора персональных данных российских пользователей социальной сети Facebook.
Как в среду сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя российского ведомства службы, Роскомнадзор пока не получил ответ от компании.
В конце марта сообщалось, что Роскомнадзор не получал уведомлений о незаконном использовании данных российских пользователей социальной сети Facebook на фоне информации об утечке данных практически 50 млн пользователей соцсети.
В ведомстве также отмечали, что планы по срокам проверки работы соцсети в России не меняются, надзорные мероприятия в отношении компании Facebook по-прежнему запланированы на второе полугодие 2018 года.