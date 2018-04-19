Ещё
#видео | FlyJacket: первый экзоскелет для управления дроном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

#видео | FlyJacket: первый экзоскелет для управления дроном 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Различные летающие, ездящие и даже водоплавающие дроны уже достаточно плотно вошли в нашу жизнь. А для управления ими зачастую не требуется особых навыков, и контролируются они со смартфона или манипулятора, похожего на геймпад. Однако специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны (что в Швейцарии) предлагают нечто абсолютно новое: они создали особый экзоскелет, благодаря которому в качестве элемента управления выступает ваше собственное тело.
Система получила название FlyJacket. И как передает издание The Verge, для работы с ней оператор дрона должен будет надеть шлем виртуальной реальности и специальный мягкий экзоскелет. Он надевается на верхнюю часть тела и синхронизирует действие человека с движением дрона. Для взлета необходимо «расправить крылья» (расставить руки в стороны), а затем поворотами и наклонами корпуса можно будет управлять непосредственно самим полетом. В этот момент VR-шлем дает возможность оператору наблюдать за полетом. Как заверяют сами разработчики,
«На данный момент система оптимизирована для работы только с дронами с неподвижным крылом. Экзоскелет оснащен системой поддержки рук для того, чтобы пользователь не уставал во время управления. Такой подход к управлению дроном более интуитивен и эффективен по сравнению с традиционным способом».
Сами исследователи нацелены на то, что их разработка будет иметь коммерческий успех, так как при разработке экзоскелета инженеры старались использовать недорогие материалы и технологии для того, чтобы итоговый продукт был максимально доступным для конечного пользователя. Кроме того, так как костюм сделан из эластичных материалов, он легко складывается и помещается в обычный рюкзак. Видео с демонстрацией технологии вы можете посмотреть ниже.
Hi-News.ru: последние новости
Провайдеры начали блокировать Telegram Microsoft выпустила первый офлайн-переводчик на основе нейросетей Искусственный интеллект Google обучился новому трюку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии286
Первый легальный бордель открывается в России113
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть39
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца72
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение