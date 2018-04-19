#видео | FlyJacket: первый экзоскелет для управления дроном

Различные летающие, ездящие и даже водоплавающие дроны уже достаточно плотно вошли в нашу жизнь. А для управления ими зачастую не требуется особых навыков, и контролируются они со смартфона или манипулятора, похожего на геймпад. Однако специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны (что в Швейцарии ) предлагают нечто абсолютно новое: они создали особый экзоскелет, благодаря которому в качестве элемента управления выступает ваше собственное тело.

Система получила название FlyJacket. И как передает издание The Verge, для работы с ней оператор дрона должен будет надеть шлем виртуальной реальности и специальный мягкий экзоскелет. Он надевается на верхнюю часть тела и синхронизирует действие человека с движением дрона. Для взлета необходимо «расправить крылья» (расставить руки в стороны), а затем поворотами и наклонами корпуса можно будет управлять непосредственно самим полетом. В этот момент VR-шлем дает возможность оператору наблюдать за полетом. Как заверяют сами разработчики,

«На данный момент система оптимизирована для работы только с дронами с неподвижным крылом. Экзоскелет оснащен системой поддержки рук для того, чтобы пользователь не уставал во время управления. Такой подход к управлению дроном более интуитивен и эффективен по сравнению с традиционным способом».

Сами исследователи нацелены на то, что их разработка будет иметь коммерческий успех, так как при разработке экзоскелета инженеры старались использовать недорогие материалы и технологии для того, чтобы итоговый продукт был максимально доступным для конечного пользователя. Кроме того, так как костюм сделан из эластичных материалов, он легко складывается и помещается в обычный рюкзак. Видео с демонстрацией технологии вы можете посмотреть ниже.