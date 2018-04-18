Ученые создали экзоскелет для управления беспилотниками 

Фото: EPFL LIS Исследователи из Федеральной политехнической школы при Университете Лозанны разработали экзоскелет FlyJacket для управления дроном. Об этом пишет The Verge.
Экзоскелет синхронизирует движение рук пользователя с дроном. Для этого человеку в экзоскелете необходимо расправить руки так, чтобы они напоминали крылья беспилотника. Дрон будет реагировать на наклоны и повороты корпуса человека. А пилот летательного аппарата сможет наблюдать за положением дрона с помощью VR-гарнитуры.
В экзоскелет встроен датчик, который отслеживает движение пользователя. Для определения угла тангажа дрона костюм пилота определяет наклон корпуса вперед и назад, а поворот тела человека позволяет летательному аппарату повернуть влево или вправо.
Карин Роньон
одна из создателей устройства
«При дизайне экзоскелета мы фокусировались на низкой цене материалов и технологий, чтобы сделать доступный продукт. Кроме того, устройство можно уместить в рюкзак и взять его с собой».
Сейчас создатели устройства хотят добавить возможность контролировать скорость передвижения беспилотника, отмечает издание.
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А в прошлом году компания Toyota представила человекоподобного робота, которым можно управлять с помощью экзоскелета и VR-шлема.
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