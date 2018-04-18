Индийского министра подняли на смех за рассказы о древнем интернете

Министр индийского штата Трипура Биплаб Деб (Biplab Deb) провозгласил интернет изобретением древних индийцев, чем насмешил пользователей сети. Об этом сообщает BBC News.

Он заявил, что тысячи лет назад сеть уже существовала, и сослался на древнеиндийский эпос «Махабхарата». При этом, по мнению Деба, фрагменты эпоса подтверждают не только индийское происхождение интернета, но и указывают на древнее существование спутниковой связи.

Пользователи из Индии начали подшучивать над автором фразы: одни попытались узнать, по какой причине древние индийцы не использовали Siri или Facebook для публикации своих достижений и решения вопросов. Другие предположили, что именно изобретение интернета помогло индийцам стать лидерами по числу троллей.