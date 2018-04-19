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Спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях назвали хулиганством
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Спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях назвали хулиганством 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
В среду неизвестные атаковали страницы Государственной Думы России в социальных сетях.
Как пишет РИА Новости, злоумышленников интересовали официальные аккаунты парламента «ВКонтакте» и в Twitter. Спам-комментарии появлялись со скоростью примерно тысяча в минуту.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал произошедшее обычным хулиганством.
По мнению политика, «те, кто этим занимается, пытаются привлечь к себе внимание за счет нарушения нормального режима взаимодействия граждан с парламентом».
Левин добавил, что в таких ситуациях его коллеги должны поступать так же, как другие люди реагируют на массовую рассылку спама — взаимодействовать с администрациями социальных сетей.
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