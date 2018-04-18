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Официальные аккаунты Госдумы в Twitter и «ВКонтакте» подверглись спам-атаке
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Официальные аккаунты Госдумы в Twitter и «ВКонтакте» подверглись спам-атаке 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Официальные аккаунты Госдумы в «ВКонтакте» и в Twitter подверглись массовой спам-атаке, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе нижней палаты парламента.
"Массовая атака на официальные аккаунты Государственной Думы в «ВКонтакте» и Twitter началась 18 апреля в 19.00. За час количество посещений на страницах Государственной Думы в «ВКонтакте» и в Twitter выросло на 20 тысяч и продолжает расти", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдумы.
Как уточнил собеседник агентства, в социальных сетях нижней палаты парламента появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.
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