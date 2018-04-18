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Аккаунты Госдумы в Twitter и во «ВКонтакте» подверглись массовой атаке
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Аккаунты Госдумы в Twitter и во «ВКонтакте» подверглись массовой атаке 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: Прайм
Официальные аккаунты Госдумы в «ВКонтакте» и в Twitter подверглись массовой спам-атаке, сообщили РИА Новости пресс-службе нижней палаты парламента.
«Массовая атака на официальные аккаунты Государственной Думы в «ВКонтакте» и Twitter началась 18 апреля в 19:00», — сказали в пресс-службе.
За час количество посещений на страницах Госдумы в «ВКонтакте» и в Twitter выросло на 20 тысяч и продолжает расти. По словам собеседника агентства, в соцсетях нижней палаты парламента появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.
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