Аккаунты Госдумы в Twitter и во «ВКонтакте» подверглись массовой атаке

Официальные аккаунты Госдумы в «ВКонтакте» и в Twitter подверглись массовой спам-атаке, сообщили РИА Новости пресс-службе нижней палаты парламента.

«Массовая атака на официальные аккаунты Государственной Думы в «ВКонтакте» и Twitter началась 18 апреля в 19:00», — сказали в пресс-службе.

За час количество посещений на страницах Госдумы в «ВКонтакте» и в Twitter выросло на 20 тысяч и продолжает расти. По словам собеседника агентства, в соцсетях нижней палаты парламента появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.