В Европарламенте настаивают на личном отчете Цукерберга об утечке из Facebook

ПАРИЖ, 18 апреля. / ТАСС /. Депутаты Европарламента (ЕП) призывают главу Facebook Марка Цукерберга лично дать им объяснения по утечке персональных данных пользователей соцсети. Об этом говорится в письме председателя ЕП Антони Таяни, опубликованном в среду в его Twitter и адресованном Цукербергу.

Позиция председателя ЕП "Все политические группы настаивают на абсолютной необходимости вашего личного присутствия, как это было в случае с Конгрессом США ", — отмечает Таяни. «Мы убеждены, что миллионы европейцев, пострадавших от скандала с Cambridge Analytica, заслуживают полного и глубокого объяснения со стороны главного ответственного за Facebook, как это было сделало в случае с американскими гражданами», — подчеркивает глава ЕП.

Таяни напомнил, что «компания Facebook зарегистрирована в Дублине в соответствии с законодательством ЕС ». «Она должна сотрудничать и отвечать перед Европарламентом», — убежден он.

В ходе состоявшихся в среду дебатов в ЕП, посвященных утечке данных, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова сообщила, что провела «конструктивную и открытую дискуссию» с главным операционным директором Facebook Шэрил Сэндберг. В ходе этого разговора она подчеркнула, что «господину Цукербергу следует принять приглашение Европарламента» и дать объяснения европейским депутатам лично.

Во время дебатов депутаты ЕП высказали опасения, в частности, влиянием социальных сетей на выборы, демократические процессы, а также распространением ложных новостей в сети. Они призвали обеспечить полную защиту персональных данных пользователей от использования их в политических и коммерческих целях. Согласно данным Еврокомиссии, почти 3 млн граждан ЕС могли быть затронуты скандалом с утечкой личных данных из Facebook.

Facebook в центре скандала

Социальная сеть Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.