Google скопировала интерфейс iPhone X для Android P

Интерфейс Android P станет если не полной копией iOS для iPhone X, то по крайней мере близкой к оригиналу репликой. На это указывают скриншоты бета-версии еще не вышедшей операционной системы, опубликованные журналистами 9To5Google. Не заметить сходства просто невозможно.

Одним из ключевых нововведений Android P, отсылающих нас к iOS, является новое меню многозадачности. Если в прежних версиях ОС прокрутка осуществлялась по вертикали, то теперь карточки запущенных ранее приложений располагаются друг за другом по горизонтали.

Панель навигации также подверглась преобразованиям. Теперь на место трех привычных клавиш пришла функциональная полоска по аналогии с iPhone X. Она позволит управлять интерфейсом операционной системы при помощи жестов. Так, теперь доступ к меню многозадачности будет осуществляться по свайпу снизу вверх.

Кроме того, Android P получил нативную поддержку дисплейных выемок. Благодаря ей производителям смартфонов с асимметричными дисплеями в стиле iPhone X не потребуется самостоятельно адаптировать интерфейс для правильного отображения компонентов операционной системы.