К 2020 году к интернету подключат 85 процентов россиян

«Частое изменение правил игры не только создает нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии вовремя перенастроиться. А когда у вас есть долгие определенные правила, тогда можно строить диалог», — заявил он.

Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики превысил два триллиона рублей

По его словам, законов и норм должно быть немного, но они должны быть простыми, понятными и эффективными. Также замминистра назвал проблемой множество идей по регулированию Интернета, многие из которых никогда даже не реализуются: «Разного рода экзотические предложения в отношении того, что еще нужно сделать, тоже индустрию дезориентируют». Поможет установить эффективные правила игры в отрасли медиакоммуникационный кодекс. Но он должен быть исчерпывающим, понятным и не подвергаться постоянной корректировке. «Не очень большой свод законов, который гарантированно на протяжении длительного времени не будет меняться, — охарактеризовал его Волин. — Это вопрос, по которому мы хотим вести диалог с нашими законодателями».

Сейчас Россия входит в десятку стран — лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society Index. При этом вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2 триллиона рублей.

"Аудитория Рунета в 2017 году составила 90 миллионов человек, это 73 процента населения. Каждый седьмой россиянин пользуется Интернетом хотя бы раз в месяц. А 73 миллиона пользователей, то есть 59 процентов от населения, заходит в Сеть со своих телефонов и планшетов, а не только с обычных компьютеров. При этом 20,9 процента используют исключительно мобильный Интернет", — рассказал глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко

По его словам, к 2020 году доступ в Интернет будет уже у 85 процентов россиян. Сейчас обеспечены точками доступа к Wi-Fi (по состоянию на 31 декабря 2017 года) 5656 малых населенных пунктов. Это 40,5% плана по программе построения цифровой экономики. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем в 2017-м ежедневно до пяти сел, деревень, поселков и аулов получали высокоскоростной Интернет. «Для подключения точек доступа построено 46 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, из них более 10 тысяч — в Центральном федеральном округе», — констатировал Сергей Плуготаренко.

90 миллионов человек, или 73 процента, населения страны составила аудитория Рунета в 2017 году

Ущерб от вирусных атак в прошлом году составил более 1,5 миллиарда рублей, а от компрометации учетных данных превысил 100 миллионов долларов. При этом у 40 процентов компаний по-прежнему нет стратегии информационной безопасности.