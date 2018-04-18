Роскомнадзор не дал протестировать станции велопроката в Петербурге

Оператору петербургского велопроката «Велогород» не удалось протестировать свои станции из-за Роскомнадзора , который заблокировал VPN-сервисы, сообщают представители компании в социальной сети.

По их словам, уже сегодня велосипеды для проката появятся на улицах города, а тестирование станций все же будет проведено, несмотря ни на что.

«Наши специалисты, позаимствовав опыт Телеграма, обходят блокировки и уже к вечеру мы продолжим тестирование», — рассказали в «Велогороде».

VPN-сервисы позволяют специалистам велопроката вести удаленное наблюдение за станциями и настраивать их.

Напомним, ранее Роскомнадзор заявил о блокировке мессенджера Telegram.