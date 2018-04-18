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Роскомнадзор не дал протестировать станции велопроката в Петербурге
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Роскомнадзор не дал протестировать станции велопроката в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Оператору петербургского велопроката «Велогород» не удалось протестировать свои станции из-за Роскомнадзора, который заблокировал VPN-сервисы, сообщают представители компании в социальной сети.
По их словам, уже сегодня велосипеды для проката появятся на улицах города, а тестирование станций все же будет проведено, несмотря ни на что.
«Наши специалисты, позаимствовав опыт Телеграма, обходят блокировки и уже к вечеру мы продолжим тестирование», — рассказали в «Велогороде».
VPN-сервисы позволяют специалистам велопроката вести удаленное наблюдение за станциями и настраивать их.
Напомним, ранее Роскомнадзор заявил о блокировке мессенджера Telegram.
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