В SKYbrary создано новое приложение для подписчиков

SKYbrary является электронной библиотекой, обеспечивающей доступ к материалам, необходимых для подготовки к выполнению авиационных операций, управления воздушным движением (ATM), а также обеспечивает пользователей к данным по безопасности, опубликованным на интернет-страницах различных авиационных организаций, регулирующих органов, поставщиков услуг и производителей. В последние дни создатели нового приложения сообщили о выпуске SKYlight, первого издания ежемесячных новостей для всех подписчиков SKYbrary. Новая функция будет включать в себя ссылки на новые материалы SKYbrary, детали предстоящих мероприятий, связанных с пропагандой безопасности, а также инициативы, в которых SKYbrary требуется помощь своих пользователей.SKYbrary придерживается концепции продуктов Media-wiki, где каждый может комментировать, предлагать модификации существующей статьи, либо прислать проект своей. Однако существенная разница, которая отличает SKYbrary от подобных страниц, состоит в процессе управления содержанием и контроля, придерживающимся в соблюдении авторских прав пользователей, а также в обеспечении требуемого качества, аутентичности и связанности с хранимыми данными по безопасности. Целью инициативы является создание комплексного источника информации на тему об авиационной безопасности и предоставление к ней доступа пользователей со всего мира.