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Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
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Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру 

РИА Новости 18 апреля 2018
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера, затронувшей другие ресурсы, написал в соцсети адвокат Павел Чиков.
"К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа", — написал адвокат.
Он пояснил, что в правовой департамент «Агоры», которая защищает интересы Telegram, обратились 73 человека, чьи сайты были недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер. Он опубликовал инструкцию, как зафиксировать ущерб и обратиться в суд.
"Вести все суды у нас, конечно, физической возможности не будет, но они довольно очевидные, мы готовы сопровождать консультационно. Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядит вполне реалистично", — отметил Чиков.
Он добавил, что в ЕСПЧ уже есть прецедент, когда турецкому профессору, учебный сайт которого заблокировали «за компанию», присудили компенсацию 7500 евро.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.
Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.
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