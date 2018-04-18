Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

"К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа", — написал адвокат.

Он пояснил, что в правовой департамент «Агоры», которая защищает интересы Telegram, обратились 73 человека, чьи сайты были недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер. Он опубликовал инструкцию, как зафиксировать ущерб и обратиться в суд.

"Вести все суды у нас, конечно, физической возможности не будет, но они довольно очевидные, мы готовы сопровождать консультационно. Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядит вполне реалистично", — отметил Чиков.

Он добавил, что в ЕСПЧ уже есть прецедент, когда турецкому профессору, учебный сайт которого заблокировали «за компанию», присудили компенсацию 7500 евро.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.