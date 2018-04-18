Роскомнадзор проверит Facebook до конца 2018 года

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал чиновник.

По его словам, если Facebook не выполнит требования российского законодательства, Роскомнадзор поднимет вопрос о блокировании доступа к одной из самых популярных соцсетей на территории РФ.