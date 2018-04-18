Скандал с утечками данных из Facebook мог затронуть почти 3 млн европейцев

ПАРИЖ, 18 апреля. / ТАСС /. Почти 3 млн граждан Европейского Союза могли быть затронуты скандалом с утечками из Facebook, который разгорелся вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica. Об этом сообщила в среду на сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Она отметила, что «это очень серьезная ситуация, которая должна быть расследована». «Свыше 2,7 млн европейских граждан могли быть затронуты этим скандалом, — сказала Юрова. — Мы должны сделать все, чтобы в будущем такое больше не происходило».

По словам Юровой, Еврокомиссия «рассчитывает на полное сотрудничество со стороны Facebook в расследовании данной ситуации». «Сейчас очень важно, чтобы мы предложили помощь этим почти 3 млн гражданам, затронутым скандалом», — отметила она.

Юрова сообщила, что по этому вопросу уже провела «конструктивную и открытую дискуссию с главным операционным директором Facebook Шэрил Сэндберг». «В частности, я задала вопрос относительно европейских гражданах, пострадавших от этого скандала. Мне сказали, что Facebook начал информировать пользователей на этой неделе», — сказала еврокомиссар по вопросам юстиции. «Это очень серьезно, и мы продолжим этот обмен в ближайшие недели и месяцы», — добавила Юрова.