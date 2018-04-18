Ещё
Скандал с утечками данных из Facebook мог затронуть почти 3 млн европейцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандал с утечками данных из Facebook мог затронуть почти 3 млн европейцев 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 18 апреля. /ТАСС/. Почти 3 млн граждан Европейского Союза могли быть затронуты скандалом с утечками из Facebook, который разгорелся вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica. Об этом сообщила в среду на сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Она отметила, что «это очень серьезная ситуация, которая должна быть расследована». «Свыше 2,7 млн европейских граждан могли быть затронуты этим скандалом, — сказала Юрова. — Мы должны сделать все, чтобы в будущем такое больше не происходило».
По словам Юровой, Еврокомиссия «рассчитывает на полное сотрудничество со стороны Facebook в расследовании данной ситуации». «Сейчас очень важно, чтобы мы предложили помощь этим почти 3 млн гражданам, затронутым скандалом», — отметила она.
Юрова сообщила, что по этому вопросу уже провела «конструктивную и открытую дискуссию с главным операционным директором Facebook Шэрил Сэндберг». «В частности, я задала вопрос относительно европейских гражданах, пострадавших от этого скандала. Мне сказали, что Facebook начал информировать пользователей на этой неделе», — сказала еврокомиссар по вопросам юстиции. «Это очень серьезно, и мы продолжим этот обмен в ближайшие недели и месяцы», — добавила Юрова.
Социальная сеть Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.
ТАСС: последние новости
Facebook может быть заблокирован Роскомнадзором, если не перенесет базы данных в РФ СМИ: власти Ирана запретили госслужащим использовать иностранные мессенджеры Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов на поддержку прокси- и VPN-сервисов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций174
Госдеп пригрозил применить силу против России353
США заявили об атаке «российских наемников»148
PayPal исключили из «значимого» реестра20
Названы сроки блокировки Facebook в РФ218
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение