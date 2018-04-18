«БАРС Груп» создала мессенджер в рамках проекта «Электронная школа»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, входящего в Госкорпорацию Ростех , модернизировала решение «БАРС. Образование — Электронная школа», дополнив его модулями «Обратная связь», «Встроенная почта» и «Доска объявлений». Новые инструменты позволят родителям и школьникам быстро отправлять сообщения, запросы и отзывы и получать всю нужную информацию по принципу «единого окна».

Программный продукт «БАРС. Образование — Электронная школа» состоит из интегрированных модулей и позволяет создать единую базу государственных образовательных организаций региона. На сегодняшний день системы на базе «БАРС. Образование — Электронная школа» используются для повышения контроля качества и обеспечения открытости образовательного процесса в 19 регионах страны. Общая численность пользователей составляет более 5,3 млн человек.

При помощи нового модуля «Обратная связь» родители школьников смогут отправлять сообщения в образовательные организации и органы власти в режиме мессенджера. В зависимости от запроса назначается ответственное лицо и количество дней, в течение которых запрос должен быть решен. Также модуль сохранит историю движения обращений и поступающих комментариев, а родитель будет иметь возможность вернуть обращение на доработку, если его не устроит полученный результат.

Для удобства взаимодействия пользователей решение дополнено программным модулем «Встроенная почта», обеспечивающим обмен сообщениями между отдельными пользователями и группами. Для массового оповещения также реализован модуль «Доска объявлений», в котором ведется реестр сообщений по образовательным организациям.