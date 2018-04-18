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Как из-за блокировок Telegram страдает бизнес
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Задело рикошетом: как из-за блокировок Telegram страдает бизнес 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал «Известиям» о том, как продвигается блокировка Telegram. По его словам, на текущий момент блокируются 18 подсетей Amazon и Google, что составляет около 18,5 млн заблокированных IP-адресов.
«Я понимаю, что существует личная привычка, но других мессенджеров — значительное количество. Статистика говорит, что граждане РФ используют порядка 70 различных сервисов.
И позицию «наша любимая тележенька лучше всех, мы хотим работать только в ней», мне кажется, перевешивает террористическая угроза», — заявил Жаров на вопрос о том, что делать пользователям, кого Telegram полностью устраивает.
≥≥ Захарова негативно высказалась о блокировке Telegram
Большое количество интернет-ресурсов сообщило и продолжает сообщать о перебоях в работе, связанных с беспорядочной блокировкой IP-адресов. Однако, Роскомнадзор отрицает массовое отключение компаний от интернета.
«Роскомнадзор обращает внимание СМИ на необходимость тщательной проверки информации, публикуемой в социальных сетях и иных интернет-ресурсах на тему ограничения доступа к Telegram», — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.
Жаров также заявил о том, что информация о сбоях не соответствует действительности.
«Она из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз, Telegram», — сообщил руководитель Роскомнадзора.
Тем не менее, все новые и новые компании жалуются на отсутствие доступа к своим сайтам и интернет-магазинам как раз из-за блокировки Telegram. Факт сбоя в системе был признан руководством мессенджера Viber, которое опубликовало соответствующее заявление в официальном твиттере. Сообщалось, что многие пользователи не могут воспользоваться голосовыми вызовами.
О перебоях за последние два дня заявили сразу несколько онлайн-игр, онлайн-школа SkyEng, видеохостинг Twitch, музыкальный стриминговый сервис Spotify, некоторые сервисы Microsoft и многие другие. О проблемах сообщилии российские дилеры Volvo, которые не могли проводить большинство типов работ по сервису.
Уже после того, как Жаров опроверг все слухи о нарушениях в работе, руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил о том, что с трудностями в работе столкнулся автоперевозчик Gett. Причиной этому стала та же самая массовая блокировка «айпишников» Amazon.
Официальный твиттер Gett подтверждает это заявление.
Тем временем, «Агора», чьи адвокаты представляют интересы Telegram в России, пообещали оказать юридическую поддержку компаниям, невольно пострадавшим от блокировки Telegram. Представитель компании Дмитрий Колбасин рассказал «Газете.Ru», что на текущий момент поступило уже около 100 обращений.
"Сейчас мы первично консультируем обратившихся об их правах и возможностях юридического реагирования на блокировку. Даем советы по подготовке к обжалованию, закреплению доказательств — это то, что нужно сделать в первую очередь. Дальнейшие шаги станут понятны через несколько дней, когда мы обработаем и систематизируем все поступившие и продолжающие поступать обращения, когда будет видна вся картинка целиком", — рассказал собеседник «Газеты.Ru».
С утра 18 апреля о проблемах с доступом к Telegram заявили пользователи по всему миру. Мессенджер не работает в США, Великобритании, нескольких странах Европы и Ближнего Востока. Руководство компании пока не сделало официального заявления, но не исключено, что приложение ждет глобальное обновление.
Не успел Роскомнадзор ограничить доступ россиян к Telegram, как ведомство уже заговорило о новых блокировках. В интервью глава РКН Александр Жаров не исключил, что судьбу мессенджера Павла Дурова может повторить международная социальная сеть Facebook, принадлежащая Марку Цукербергу.
Жаров пообещал, что американская компания подвергнется тщательной проверке до конца 2018 года — необходимо, чтобы Facebook, как минимум, начал хранить личные данные граждан РФ на территории России, а также удалил всю запрещенную информацию.
Если эти требования не будут выполнены, или руководство социальной сети не выйдет на контакт с российскими властями, то встанет вопрос о блокировке Facebook.
«Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. При этом постоянно слышу: Жаров всё спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — добавил руководитель Роскомнадзора.
На вопрос о вероятном исходе этого дела Жаров ответил уклончиво, предложив не загадывать наперед. «Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства», — заключил он.
О вероятной блокировке Facebook Александр Жаров заговорил еще осенью прошлого года, сославшись на то, что компания пока не выполнила закон о локализации персональных данных.
«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — заявил Жаров, добавив, что этот вопрос будет решен в 2018 году.
Глава Роскомнадзора отметил, что несмотря на значительное количество пользователей Facebook на территории России, сервис Цукерберга «не уникален», а россияне вполне могут пользоваться и другими социальными сетями.
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