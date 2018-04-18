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В Google Play найдена шпионская программа
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В Google Play найдена шпионская программа 

Anti-Malware.ru 59 минут назад
Фото: Anti-Malware.ru
Мессенджер Dardesh из каталога Google Play после установки автоматически загружает второе приложение, которое собирает пользовательские данные. Обнаружить шпионскую программу удалось исследователям из Lookout, которые утверждают, что приложение принадлежит к группе вредоносных программ Desert Scorpion.
Мессенджер Dardesh был загружен с Google Play сотнями пользователей после рекламы приложения в одном из профилей на Facebook: на странице пользователя была указана ссылка в Google Play.
После установки мессенджер загружал второе приложение, которое маскировал под базовые настройки. Вредоносное приложение собирало информацию о местоположении устройства, сохраненные звонки, аудио— и видеозаписи, текстовые сообщение и другое. Найденные файлы отправлялись во внешнее хранилище, и затем на C&C сервер.
Исследователи Lookout обвиняют в кибератаке хакерскую команду APT-C-23. Профиль Facebook с ссылкой на Dardesh был использован ранее для распространения вредоносных программ группы FrozenCell, которая принадлежит APT-C-23. К тому же конфигурация серверов C&C FrozenCell и Desert Scorpion находятся в похожих блоках IP адреса.
Google Play уже удалил мессенджер Dardesh и добавил в Google Play Protect сервис для сканирования подозрительных приложений на ресурсе.
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