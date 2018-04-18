PLAYSTATION VUE ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ВИДЕОПЛЕЕР И ПЕРЕСТАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ FLASH

Недавно в PlayStation Vue была добавлена поддержка Chromebook. Теперь же, Sony выпустила обновленный видеоплеер для браузеров. Новый плеер перестает поддерживать Flash и полностью переходит к стандарту HTML5. Этот шаг делает PlayStation Vue доступным на широком спектре устройств, включая Google Chromebook.

Впервые поддержка HTML5 в PlayStation Vue появилась еще в ноябре 2016 года. Тем не менее на некоторых устройствах по-прежнему использовался Flash. Теперь похоже, что Sony предлагает полную полную реализацию HTML5, совместимую с Google Chromebook и на многих планшетах и телефонах сервис сможет работать в браузере (если Sony решит разрешить им такой доступ вместо приложения).

Вот как выглядит новый приветственный экран:

В последнее время Chromebook демонстрирует хорошие продажи, особенно для школ. Недорогой компьютер предлагает широкие возможности и браузер Chrome для доступа в Интернет. Прибавьте к этому длительное время автономной работы, и станет понятно почему в последнее время Chromebook стал выбором многих. Это и тот факт, что Flash длительное время умирает, вероятно, заставил PlayStation Vue отказаться от его поддержки.

ИСТОЧНИК: CORD CUTTERS NEWS