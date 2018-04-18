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Глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Facebook
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Глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 18 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство рассмотрит вопрос блокировки Facebook на территории России, если соцсеть откажется соблюдать российское законодательство.
«До конца 2018 года мы проведем проверку компании (Facebook — прим. ВЗГЛЯД), и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — заявил Жаров.
В то же время он не стал называть конкретные сроки возможной блокировки. «Давайте не будем загадывать. Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства», — заявил глава ведомства в интервью «Известиям».
Жаров также заявил, что Google и Amazon в ситуации с блокировкой мессенджера Telegram в России решают, будут ли они работать в России.
«Все наши действия по блокировке подсетей сопровождались перепиской с администрацией этих американских компаний. Но надо понимать, что тут играл фактор времени: когда у нас день, у них ночь. Однако главное, что коммуникация есть. Мы рассчитываем, что и для Amazon и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы», — заявил Жаров.
По его словам, сейчас с целью обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 миллионов.
«И для Amazon, и для Google это, безусловно, серьезный вызов: если рассматривать набор IP -адресов, то, например, 6 миллионов IP Amazon — это практически половина из всех, которые у них в принципе есть. Всего их порядка 13 миллионов. То есть по большому счету они сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет», — добавил Жаров, при этом выразив сомнение, что компании уйдут из России.
«Все-таки, когда основной бизнес для того же Amazon — предоставление хостингов, вряд ли они захотят лишиться этого бизнеса в том числе на нашем рынке», — подчеркнул глава ведомства.
Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.
С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram. Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства.
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