Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора

MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 21, 2015. German Klimenko of Russia’s Institute for the Development of the Internet (IRI), at the Internet 2015 exhibition, at the 2015 Russian Interactive Week, an annual Internet and media communication forum. Sergei Fadeichev/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 21 îêòÿáðÿ 2015. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ èíòåðíåòà Ãåðìàí Êëèìåíêî íà íåäåëå ðîññèéñêîãî èíòåðíåòà è Ìåäèàêîììóíèêàöèîííîì ôîðóìå Russian Interactive Week. Ñåðãåé Ôàäåè÷åâ/ÒÀÑÑГерман Клименко извинился за действия РоскомнадзораСоветник президента по делам интернета Герман Клименко извинился за действия Роскомнадзора . Об этом он сообщил в эфире НТВ

Наверное, имело бы смысл за Роскомнадзор и за эту сложную историю извиниться. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло: жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно.

Мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно.