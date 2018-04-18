Разработчики из Казани создадут мессенджер с функцией перевода

КАЗАНЬ , 18 апреля. / ТАСС /. IT-специалисты из Казани работают над созданием нового мессенджера Telem на основе блокчейн-технологии с функцией переводчика, который, по их мнению, займёт лидирующие позиции среди подобных приложений. Telem станет первым мессенджером, в котором предусмотрен интерфейс на татарском языке, рассказал ТАСС руководитель компании Futureinapps Айрат Гайнуллин

"Само приложение будет построено на базе блокчейн-технологии, при помощи наших собственных протоколов сжатия, шифрования, передачи данных мы сможем оптимизировать информацию, Big Data для хранения блокчейн-сети. Мы сделаем так, что само приложение будет выполняться децентрализовано, само приложение будет жить в блокчейн-сети, то есть кусочек приложения будет у вас, кусочек приложения у какого-нибудь китайца, кусочек — у американца и т. д., приложение будет «неубиваемо». Следующий плюс, больше коммерческий — это возможность добавить в чат переводчика — реального человека. Допустим, вы разговариваете по бизнесу, например, с американцем, но вы не знаете языка, вы нажали — «мне нужен переводчик», оплатили ему символическую сумму, он вклинивается в разговор и переводит", — рассказал собеседник агентства.

Еще одной особенностью мессенджера станет возможность создавать графические боты. «Сейчас в Telegram и в других мессенджерах боты есть, но это всего лишь одна кнопка и текстовая переписка, здесь есть возможность его сделать таким, чтобы человек мог индивидуально создать, фактически сделать приложение внутри мобильного приложения, — уточнил разработчик. — Допустим, вы владеете интернет-магазином и элементарно можете его оформить как полноценное приложение, оно будет в виде бота, можно будет выполнять какие-то автоматизированные функции и т. д.».