Разработчики из Казани создадут мессенджер с функцией перевода 

КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. IT-специалисты из Казани работают над созданием нового мессенджера Telem на основе блокчейн-технологии с функцией переводчика, который, по их мнению, займёт лидирующие позиции среди подобных приложений. Telem станет первым мессенджером, в котором предусмотрен интерфейс на татарском языке, рассказал ТАСС руководитель компании Futureinapps Айрат Гайнуллин.
"Само приложение будет построено на базе блокчейн-технологии, при помощи наших собственных протоколов сжатия, шифрования, передачи данных мы сможем оптимизировать информацию, Big Data для хранения блокчейн-сети. Мы сделаем так, что само приложение будет выполняться децентрализовано, само приложение будет жить в блокчейн-сети, то есть кусочек приложения будет у вас, кусочек приложения у какого-нибудь китайца, кусочек — у американца и т. д., приложение будет «неубиваемо». Следующий плюс, больше коммерческий — это возможность добавить в чат переводчика — реального человека. Допустим, вы разговариваете по бизнесу, например, с американцем, но вы не знаете языка, вы нажали — «мне нужен переводчик», оплатили ему символическую сумму, он вклинивается в разговор и переводит", — рассказал собеседник агентства.
Еще одной особенностью мессенджера станет возможность создавать графические боты. «Сейчас в Telegram и в других мессенджерах боты есть, но это всего лишь одна кнопка и текстовая переписка, здесь есть возможность его сделать таким, чтобы человек мог индивидуально создать, фактически сделать приложение внутри мобильного приложения, — уточнил разработчик. — Допустим, вы владеете интернет-магазином и элементарно можете его оформить как полноценное приложение, оно будет в виде бота, можно будет выполнять какие-то автоматизированные функции и т. д.».
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram в соответствии с решением суда. Также в понедельник Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера.