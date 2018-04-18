Таксисты сообщили о массовой блокировке аккаунтов в «Яндекс. Такси»

Водители «Яндекс. Такси» столкнулись с массовыми блокировками аккаунтов. Об этом «360» рассказал представитель компании партнера сервиса Алексей.

По его словам, с блокировками столкнулись 10% водителей.

Это очень много. Такого никогда не было ни у нас ни у наших коллег из других компаний, мы общаемся между собой, обсуждаем. Странно, что в том числе блокируют и людей с высоким рейтингом. 4,6 — 4,8 из 5. Блокируют без объяснения причин, внезапно. Ни жалоб не было на них ни предупреждений. Нам в ЯндексТакси тоже не объясняют причин

— представитель компании-партнера «Яндекс. Такси».

Работу водителей приостанавливают с формулировкой «За регулярное нарушение сервисных стандартов». Пресс-служба сервиса отрицает информацию о массовости таких блокировок.

Мы блокируем доступ к платформе Яндекс. Такси для тех водителей, которые регулярно получают низкие оценки или негативные отзывы от наших пользователей. Это часть ежедневной работы над качеством и безопасностью сервиса, она проводится всегда, безотносительно каких-то массовых мероприятий. Всегда говорили и говорим, что рейтинг и отзывы — основные показатели качества работы водителей и партнерских таксопарков

С позицией «Яндекса» не согласен водитель Александр. По его словам, поводов для блокировки он не давал, администрация сервиса «ни какой аргументации не дала и написала-какую-то глупость». Аккаунт Александра сообщает, что блокировка закончится 28-о апреля.

По правилам сервиса, первое нарушение грозит водителю строгим предупреждением или блокировкой на 12 часов. Начиная со второго, Яндекс. Такси закрывает доступ к заказам на сутки, а после четвёртого — уже на целых 48 часов.