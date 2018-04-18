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Таксисты сообщили о массовой блокировке аккаунтов в «Яндекс. Такси»
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Таксисты сообщили о массовой блокировке аккаунтов в «Яндекс. Такси» 

360tv.ru 1 час назад
Водители «Яндекс. Такси» столкнулись с массовыми блокировками аккаунтов. Об этом «360» рассказал представитель компании партнера сервиса Алексей.
По его словам, с блокировками столкнулись 10% водителей.
Это очень много. Такого никогда не было ни у нас ни у наших коллег из других компаний, мы общаемся между собой, обсуждаем. Странно, что в том числе блокируют и людей с высоким рейтингом. 4,6 — 4,8 из 5. Блокируют без объяснения причин, внезапно. Ни жалоб не было на них ни предупреждений. Нам в ЯндексТакси тоже не объясняют причин
— представитель компании-партнера «Яндекс. Такси».
Работу водителей приостанавливают с формулировкой «За регулярное нарушение сервисных стандартов». Пресс-служба сервиса отрицает информацию о массовости таких блокировок.
Мы блокируем доступ к платформе Яндекс. Такси для тех водителей, которые регулярно получают низкие оценки или негативные отзывы от наших пользователей. Это часть ежедневной работы над качеством и безопасностью сервиса, она проводится всегда, безотносительно каких-то массовых мероприятий. Всегда говорили и говорим, что рейтинг и отзывы — основные показатели качества работы водителей и партнерских таксопарков
— руководитель пресс-службы «Яндекс. Такси» Владимир Исаев.
С позицией «Яндекса» не согласен водитель Александр. По его словам, поводов для блокировки он не давал, администрация сервиса «ни какой аргументации не дала и написала-какую-то глупость». Аккаунт Александра сообщает, что блокировка закончится 28-о апреля.
По правилам сервиса, первое нарушение грозит водителю строгим предупреждением или блокировкой на 12 часов. Начиная со второго, Яндекс. Такси закрывает доступ к заказам на сутки, а после четвёртого — уже на целых 48 часов.
Часть ресурсов Gett Taxi находятся на Amazon. После того, как Роскомнадзор начал блокировать IP‐адреса американской компании, партнеры сервиса для заказа машин столкнулись с проблемами.
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