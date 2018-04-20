МегаФон запустил портал с доступом к более 40 СМИ

Чтобы получить доступ ко всем материалам, клиенту необходимо подключить услугу за 12 рублей в день. Первые 10 статей на главной странице будут доступны для чтения бесплатно.

Новый сервис от МегаФона позволяет читать интересные материалы в удобном формате на экране смартфона или компьютера, не отвлекаясь на рекламу. Пользоваться «МегаФон. Прессой» можно одновременно с 5 устройств.

"Цифровые версии СМИ с каждым годом все более популярны у читателей, оставляя далеко позади времена печатных изданий. МегаФон предлагает пользователям единое окно для просмотра статей от изданий совершенно различной тематики. Теперь нашим клиентам не придется путешествовать по интернет-площадкам или оформлять подписку из-за одной интересной статьи", — прокомментировал директор по новым услугам и партнерствам МегаФона Артем Вильман.