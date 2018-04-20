Ещё
МегаФон запустил портал с доступом к более 40 СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МегаФон запустил портал с доступом к более 40 СМИ 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: ИА "МардовМедиа"
Портал pressa.megafon.ru уже содержит порядка 40000 статей, включая архивы за несколько лет таких популярных журналов как РБК, Forbes, Vogue, Tatler, Psychologies, Cosmopolitan, «АвтоМир», GEO, "Популярная механика", Esquire, National Geographic, Menʼs Health, Maxim, Glamour и т. д.
Чтобы получить доступ ко всем материалам, клиенту необходимо подключить услугу за 12 рублей в день. Первые 10 статей на главной странице будут доступны для чтения бесплатно.
Новый сервис от МегаФона позволяет читать интересные материалы в удобном формате на экране смартфона или компьютера, не отвлекаясь на рекламу. Пользоваться «МегаФон. Прессой» можно одновременно с 5 устройств.
"Цифровые версии СМИ с каждым годом все более популярны у читателей, оставляя далеко позади времена печатных изданий. МегаФон предлагает пользователям единое окно для просмотра статей от изданий совершенно различной тематики. Теперь нашим клиентам не придется путешествовать по интернет-площадкам или оформлять подписку из-за одной интересной статьи", — прокомментировал директор по новым услугам и партнерствам МегаФона Артем Вильман.
Волга Ньюс: последние новости
"Tele2 Журналы" зашли в AppStore Пакет "Быть в плюсе" пополнился новым сервисом "СМС-реклама" В Самаре могут продлить маршрут 35-го автобуса
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США195
Путин инициировал важное совещание95
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300345
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть25
Первый легальный бордель открывается в России359
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение