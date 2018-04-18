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Совфед одобрил блокировку сайтов за отказ удалять порочащую информацию
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Совфед одобрил блокировку сайтов за отказ удалять порочащую информацию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В соответствии с действующим Гражданским кодексом такие сведения, если они оказались в интернете, могут быть удалены по требованию пострадавшего. «Однако зачастую лица, распространившие указанные сведения, их не удаляют, несмотря на применение к ним мер административной ответственности», — отмечается в сопроводительных документах.
Исходя из этого, закон «Об исполнительном производстве» дополняется новой статьей, устанавливающей особенности исполнения требования об удалении порочащей информации.
В случае, если должник в течение срока, установленного для добровольного удаления порочащей информации, не выполнил это требование, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к информации, распространяемой в интернете. На основании постановления данный сайт вноситься в Единый реестр ресурсов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории РФ.
Принятие закона будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации, считают авторы инициативы.
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