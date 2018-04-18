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Amazon запустила собственный Internet
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Amazon запустила собственный Internet 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Amazon без торжественных объявлений выпустила мобильный браузер под названием Internet. На данный момент он доступен для Android.
Internet разработан для пользователей слабых устройств и регионов с плохим доступом в сеть. Он похож на «облегчённые» версии Facebook Lite, YouTube Go, Gmail Go и тому подобные. Браузер требует 2,4 МБ свободного места для загрузки.
При этом он способен открывать приватные вкладки, которые не будут сохраняться в истории браузера. На домашней странице отображаются новости, различные развлечения и так далее.
Приложение Internet от Amazon доступно для бесплатной загрузки в Google Play, пока для пользователей индийского региона.
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