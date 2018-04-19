Amazon представила ультралегкий браузер для Android

Команда разработчиков Amazon представила фирменный веб-браузер для Android с незамысловатым и одновременно говорящим названием Internet. Он отличается необычайной «легковесностью», в установленном состоянии занимая всего 2 МБ, и предназначается для устройств начального уровня.

Несмотря на свою легковесность, Internet практически не уступает аналогам, предлагая пользователю основной набор функций. Браузер прекрасно отрабатывает несколько одновременно открытых вкладок, ограничивая их количество только объемом оперативной памяти используемого смартфона.

Понравилось, что карточки запущенных вкладок не перекрывают друг друга, придавая нестандартности встроенной карусели прокрутки. Просмотр всех открытых веб-страниц осуществляется в формате диафильма, когда миниатюры, отображаясь полностью, сменяют друг друга при пролистывании.

Для желающих не сохранять историю своих посещений доступен режим «инкогнито», активировать который можно в разделе с открытыми вкладками по свайпу влево. А на главной странице присутствует постоянно обновляющийся список трендовых новостей, составленных по аналогии с Google Chrome.

Важно: браузер может быть недоступен пользователям, проживающим за пределами Индии. Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.

Приложение: Internet: fast, lite, and private

Разработчик: Amazon Mobile LLC Категория: Связь

Цена: Бесплатно

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