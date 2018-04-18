Amazon представил собственный браузер. Приложение назвали Internet

Компания Amazon запустила интернет-браузер Internet. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Приложение разработано для устройств под управлением ОС Android. Браузер экономит место на мобильном устройстве — по информации разработчика, установочный файл приложения не займет больше 2 Мбайт. В браузере есть конфиденциальный режим, при включении которого приложение не сохраняет историю посещений веб-страниц.

Браузер появился в Play Store в марте этого года. Однако несмотря на небольшое количество загрузок (около тысячи), в Amazon так и не анонсировали выпуск браузера в магазине приложений. По данным TechCrunch, сейчас Internet доступен лишь для пользователей Play Store в Индии

Internet от Amazon напоминает облегченные версии приложений Facebook Lite, YouTube Go и Gmail Go, которые были созданы для развивающихся рынков, где у многих пользователей плохое интернет-подключение.

Свой браузер в апреле представил проект Mozilla. Приложением можно будет пользоваться в VR-шлемах.

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