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Amazon представил собственный браузер. Приложение назвали Internet
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Amazon представил собственный браузер. Приложение назвали Internet 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Изображение: Amazon
Компания Amazon запустила интернет-браузер Internet. Об этом сообщило издание TechCrunch.
Приложение разработано для устройств под управлением ОС Android. Браузер экономит место на мобильном устройстве — по информации разработчика, установочный файл приложения не займет больше 2 Мбайт. В браузере есть конфиденциальный режим, при включении которого приложение не сохраняет историю посещений веб-страниц.
Браузер появился в Play Store в марте этого года. Однако несмотря на небольшое количество загрузок (около тысячи), в Amazon так и не анонсировали выпуск браузера в магазине приложений. По данным TechCrunch, сейчас Internet доступен лишь для пользователей Play Store в Индии.
Internet от Amazon напоминает облегченные версии приложений Facebook Lite, YouTube Go и Gmail Go, которые были созданы для развивающихся рынков, где у многих пользователей плохое интернет-подключение.
Свой браузер в апреле представил проект Mozilla. Приложением можно будет пользоваться в VR-шлемах.
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По итогам 2017 года компания Amazon стала лидером по инвестициям в научные разработки в США. В прошлом году Amazon на 41% нарастил расходы на научно-исследовательские работы, потратив на них $22,6 млрд
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