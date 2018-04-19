Песков: блокировка IP-адресов не должна приводить к выпадению сервисов

Представитель Кремля отметил также, что процесс блокировки Telegram не является вопросом одного дня Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что инициированный Роскомнадзором процесс массированной блокировки не должен приводить к выпадению каких-либо сервисов, передает ТАСС

Он назвал факт возникновения проблем у пользователей цифровых технологий технологическим вопросом и посоветовал обращаться в Роскомнадзор за комментариями, заметив, что в каждом конкретном случае возникновения проблем надо предпринимать действия, предусмотренные законодательством.

Давать рекомендации по алгоритму действий Песков не стал, сославшись на то, что он не юрисконсульт и не адвокат, однако отметил, что если у сервиса нарушается работа, нужно обращаться к провайдеру.

Насчет извинений за причиненные сервисам и сайтам неудобства Песков сказал, что «это зависит от того, насколько провайдеры признают свою ответственность за нарушение работы того или иного сервиса».

По словам Пескова, в Кремле не считают, что Роскомнадзор дискредитировал себя неудачами в блокировке мессенджера Telegram. Он подчеркнул, что это для исполнения закона нужно время, и блокировка месенджера — вопрос не одного дня.