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Песков: блокировка IP-адресов не должна приводить к выпадению сервисов
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Песков: блокировка IP-адресов не должна приводить к выпадению сервисов 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Представитель Кремля отметил также, что процесс блокировки Telegram не является вопросом одного дня  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что инициированный Роскомнадзором процесс массированной блокировки не должен приводить к выпадению каких-либо сервисов, передает ТАСС.
Он назвал факт возникновения проблем у пользователей цифровых технологий технологическим вопросом и посоветовал обращаться в Роскомнадзор за комментариями, заметив, что в каждом конкретном случае возникновения проблем надо предпринимать действия, предусмотренные законодательством.
Давать рекомендации по алгоритму действий Песков не стал, сославшись на то, что он не юрисконсульт и не адвокат, однако отметил, что если у сервиса нарушается работа, нужно обращаться к провайдеру.
Насчет извинений за причиненные сервисам и сайтам неудобства Песков сказал, что «это зависит от того, насколько провайдеры признают свою ответственность за нарушение работы того или иного сервиса».
По словам Пескова, в Кремле не считают, что Роскомнадзор дискредитировал себя неудачами в блокировке мессенджера Telegram. Он подчеркнул, что это для исполнения закона нужно время, и блокировка месенджера — вопрос не одного дня.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений пользователей.
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