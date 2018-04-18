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Минкомсвязи выступило против «хаотичного и чрезмерного» регулирования интернета
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Минкомсвязи выступило против «хаотичного и чрезмерного» регулирования интернета 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование тормозит развитие цифровой экономики, создавая нервозность на рынке и запутывая самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
«Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики», — цитирует его «Интерфакс».
По его словам, норм и законов должно быть немного, при этом их нужно сделать понятными и эффективными.
Еще одной проблемой, по мнению Волина, является «частое изменение правил игры», которое запутывает самого регулятора.
Обсуждение системы государственного регулирования интернета происходит на фоне постановления суда о блокировке в России мессенджера Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.
Роскомнадзор в понедельник заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram. Сейчас также ведется проверка сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке мессенджера.
При этом у многих пользователей Telegram по-прежнему работает.
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