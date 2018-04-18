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«Ростелеком» представил облачные сервисы на Форуме молодых ученых Дона
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«Ростелеком» представил облачные сервисы на Форуме молодых ученых Дона 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба компании, «Ростелеком» выступил техническим партнером Форума молодых ученых Ростовской области и молодежного инновационного конвента, собравших в донской столице более 140 студентов–авторов инновационных разработок в сфере машиностроения, строительства, сельского хозяйства, информационных технологий, социальной сферы и др.
В рамках партнерства компания организовала на мероприятии беспроводной интернет-доступ по технологии Wi-Fi.
Кроме того, на демо-стенде «Ростелекома» присутствующие могли протестировать «облачные» сервисы компании — «Виртуальную АТС» и «Виртуальный ЦОД».
По словам заместителя директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративными и государственными сегментами Александра Грибкова, облачные сервисы компании помогают быстро развернуть всю IT-инфраструктуру, необходимую для собственного дела.
«Эти услуги — тренды сегодняшнего дня. Спрос на них растет постоянно как в бизнесе, так и в повседневной жизни», — отметил он.
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