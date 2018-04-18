Битва за Рунет: Telegram стоит на своем, Facebook — приготовиться. Комментарий Георгия Бовта

Борьба с Telegram, день второй. Пока мессенджер удерживает позиции. Это может стать поворотным моментом, вопрос — в какую сторону будет этот поворот

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров в интервью «Известиям».

Пока же Роскомнадзор занят битвой с Телеграм и на данный момент терпит фиаско. Подробнее об этом — в комментарии Георгия Бовта

Если война против Telegram пойдет такими же методами дальше, то число «сопутствующих потерь» в ней будет нарастать как снежный ком. Возникает подозрение, что начинают оправдываться худшие предсказания тех, кто еще в момент принятия известного законодательного «пакета Яровой» утверждал, что в буквальном виде эти законы либо технически неисполнимы, либо их исполнение должно привести к блокировке значительной части Рунета, а в самом худшем случае — к его изоляции от внешнего мира наподобие Северной Кореи или, если говорить о лайт-версии, Китая. В последнем случае при этом речь идет о стране, которая обладает собственными развитыми информационным технологиями и сервисами, а также может позволить себе содержать армию цензоров численностью в несколько миллионов человек.

Сегодня Роскомнадзор, выполняя закон и судебное решение, блокируя миллионы IP-адресов и борясь с облачными технологиями, наглядно показывает, куда может завести буквальное выполнение «законов Яровой». Претензии, аналогичные тем, что предъявлены Telegram, можно предъявить практически ко всем мессенджерам, работающим в России, а заодно потом и к Google, Facebook, Apple и далее по всему списку крупнейших интернет-компаний.

Никаких «ключей шифрования» у компетентных органов в настоящее время от этих мессенджеров, судя по всему, нет. Однако атака именно на Telegram, владелец которого позволяет себе откровенно дерзить «органам», в данный момент стало вопросом принципа не только для этих компетентных органов в лице, прежде всего, ФСБ, но и государства в целом.

Мы стоим на пороге качественно нового этапа своих информационно-технологических отношений с государством и долго в этом межеумочном состоянии мы находиться не сможем. Либо туда, либо сюда, как говорится, где одна из крайностей — это как раз Северная Корея.

До сих пор всякое государство исходило из того, что в целях преследования и поимки преступников, а также выявления преступных намерений оно может входить в жилище, перлюстрировать почту, использовать другие оперативные методы. Казус Павла Дурова состоит в том, что российские компетентные органы пока не могут войти в дом, который он построил, не могут провести обыск, не могут выявить преступные намерения и поймать с помощью Telegram преступников. Государство требует у Дурова прорубить дверь в его дом, а он говорит, что это невозможно.

Сразу вопрос: а как же обстоит дело в других странах, где тоже актуальна борьба с терроризмом? Почему там никто не требует «ключи шифрования» от Telegram? А в тех странах, где его запрещают, это происходит явно по политическим причинам. Но и там пользователи используют обход блокировок. Скорее всего, в технологически развитых странах, которые являются по большей части странами еще и демократическими, тамошние спецслужбы используют другие методы выявления преступников, не предъявляя формально требований о предоставлении неких «ключей» от мессенджеров, которые, как и Telegram, используют технологию оконечного шифрования. Она подразумевает, что единых ключей попросту нет.

В этих странах мониторинг мессенджеров, соцсетей и электронной переписки, а также анализ big data происходит на гораздо более высоком технологическом уровне. Он позволяет обходиться без того, чтобы для борьбы с единственным мессенджером блокировать IP-адреса десятками миллионов, нанося ущерб законопослушным и лояльным государству бизнесам.