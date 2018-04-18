Сайт Роскомнадзора восстановился после трех DDoS-атак

Сайт Роскомнадзора за период около полутора суток подвергся трем DDoS-атакам, в настоящее время сайт работает штатно, но говорить об устойчивости его функционирования преждевременно, сообщили ведомстве.

«Благодаря принятым специалистами Роскомнадзора и компании «Ростелеком» мерам в настоящее время сайт Федеральной службы функционирует штатно. Вместе с тем однозначно говорить об устойчивой работе сайта можно будет только после прекращения попыток нарушить его работу посредством DDoS-атак. За последние полутора суток на сайт Роскомнадзора были предприняты три мощные DDoS-атаки», — передает ТАСС сообщение Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что успешно отразил две DDOS-атаки на свои сетевые ресурсы, сервисы работают в штатном режиме. Утром во вторник сайт ведомства работал с перебоями, однако днем, после заявления о DDOS-атаках, снова стал недоступен.

Предполагается, что DDOS-атаки могут быть связаны с решением заблокировать мессенджер Telegram в России

Роскомнадзор заявил, что сайт ведомства снова находится под DDOS-атакой.