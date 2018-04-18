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Роскомнадзор внес в запрещенный список более 250 сайтов с рекламой казино
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Роскомнадзор внес в запрещенный список более 250 сайтов с рекламой казино 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации более 250 пиратских сайтов с рекламой незаконных онлайн-казино и букмекерских контор, сообщается на сайте ведомства.
"Роскомнадзор по требованию ФНС России внес в единый реестр запрещенной информации более 250 пиратских онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров, на которых размещалась незаконная реклама онлайн-казино и букмекерских контор", — говорится в сообщении.
В результате доступ к 200 интернет-ресурсам был ограничен операторами связи, поскольку запрещенная информация не была удалена. Отмечается, что срок исполнения требований, направленных владельцам 50 сайтов, а также провайдеров хостинга, на сегодняшний день еще не истек.
"Информация о значительном количестве пиратских ресурсов с незаконной рекламой была получена Роскомнадзором от граждан и организаций посредством «горячей линии», действующей на сайте Единого реестра запрещенной информации. Все эти сообщения были направлены в ФНС для принятия решений об ограничения доступа", — отмечает ведомство.
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