Война Роскомнадзора против Telegram: досталось и автодилерам! 

В связи с массовой блокировкой IP-адресов для блокировки Telegram в России стали недоступны отдельные информационные ресурсы. По данным газеты «Коммерсантъ», на сутки остановилась работа в сервисных центрах Volvo. Все легковые автомобили, поступающие на обслуживание к дилеру Volvo, должны проходить предварительную диагностику через фирменную программу, но IP-адреса, через которые она работает, оказались в числе заблокированных. Проблемы в работе различных сервисов и сайтов начались после того, как Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 18 подсетей, принадлежащих Amazon и Google, чтобы заблокировать Telegram. Около 60 компаний обратились за помощью к юристам международной правозащитной группы «Агора», многие обдумывают обращение в суд. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что информация о сбоях не соответствует действительности.