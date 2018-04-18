Сайт Роскомнадзора работает штатно после трех DDoS-атак 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сайт Роскомнадзора за последние полутора суток подвергся трем DDoS-атакам, в настоящее время сайт работает штатно, однако говорить об устойчивости его функционирования преждевременно, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Благодаря принятым специалистами Роскомнадзора и компании «Ростелеком» мерам в настоящее время сайт Федеральной службы функционирует штатно. Вместе с тем однозначно говорить об устойчивой работе сайта можно будет только после прекращения попыток нарушить его работу посредством DDoS-атак. За последние полутора суток на сайт Роскомнадзора были предприняты три мощные DDoS-атаки", — говорится в сообщении.