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«Их не один год уговаривают, но Facebook пока не чешется»
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«Их не один год уговаривают, но Facebook пока не чешется» 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«По действующему законодательству, Facebook должен зарегистрироваться на территории России как организаторы распространения информации и перенести в Россию свои сервера. Если они этого не сделают, то будут заблокированы, так же, как, например, LinkedIn. Это сложно сделать, конечно, с точки зрения технологии, архитектуры, финансовых затрат. Их не один год уговаривают, но Facebook пока не чешется, как и Twitter. Но надо полагать, если Роскомнадзор их до сих пор не заблокировал, значит, скорее всего, руководство Facebook ставит их в известность о своей работе в этом направлении.
Пока рано говорить, как возможная блокировка Facebook повлияет на российских пользователей. Посмотрим, что будет с Telegram. Это покажет, что нас может ожидать в случае закрытия других крупных площадок. Скорее всего, часть аудитории отсеется, другие, например, бизнес, воспользуются VPN и другими методами обхода блокировки. Вообще, ситуация с Telegram во многом будем показательной. Она продемонстрирует, насколько аудитория готова бороться за свои сервисы».
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