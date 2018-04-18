«Их не один год уговаривают, но Facebook пока не чешется»

«По действующему законодательству, Facebook должен зарегистрироваться на территории России как организаторы распространения информации и перенести в Россию свои сервера. Если они этого не сделают, то будут заблокированы, так же, как, например, LinkedIn. Это сложно сделать, конечно, с точки зрения технологии, архитектуры, финансовых затрат. Их не один год уговаривают, но Facebook пока не чешется, как и Twitter. Но надо полагать, если Роскомнадзор их до сих пор не заблокировал, значит, скорее всего, руководство Facebook ставит их в известность о своей работе в этом направлении.

Пока рано говорить, как возможная блокировка Facebook повлияет на российских пользователей. Посмотрим, что будет с Telegram. Это покажет, что нас может ожидать в случае закрытия других крупных площадок. Скорее всего, часть аудитории отсеется, другие, например, бизнес, воспользуются VPN и другими методами обхода блокировки. Вообще, ситуация с Telegram во многом будем показательной. Она продемонстрирует, насколько аудитория готова бороться за свои сервисы».