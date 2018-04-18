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В соцсетях издеваются над беспомощностью Роскомнадзора
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В соцсетях издеваются над беспомощностью Роскомнадзора 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Неубиваемый Телеграм породил множество шуток в адрес надзорного ведомства.
В эти дни в Сети появляется огромное количество шуток, высмеивающих бездарную и неумелую попытку Роскомнадзора заблокировать Телеграм. Многие видят в этом попытку ввести цензуру. Телеграм, между тем, спокойно обходит все блокировки, а его популярные каналы наращивают число подписчиков. Зато, пытаясь «убить» Телеграм, Роскомнадзор разрушил множество ни в чем не повинных интернет-ресурсов.
На эту тему — замечательный ролик.
По материалам: ptzgovorit.ru
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