В соцсетях издеваются над беспомощностью Роскомнадзора

Неубиваемый Телеграм породил множество шуток в адрес надзорного ведомства.

В эти дни в Сети появляется огромное количество шуток, высмеивающих бездарную и неумелую попытку Роскомнадзора заблокировать Телеграм. Многие видят в этом попытку ввести цензуру. Телеграм, между тем, спокойно обходит все блокировки, а его популярные каналы наращивают число подписчиков. Зато, пытаясь «убить» Телеграм, Роскомнадзор разрушил множество ни в чем не повинных интернет-ресурсов.

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По материалам: ptzgovorit.ru