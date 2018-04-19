В Минске появился бесплатный Wi-Fi

Более 100 общественных точек доступа объединены в бесплатную сеть Free Wi-Fi Minsk, которая стала с 19 апреля приятным сюрпризом и комфортным дополнением не только для жителей Союзного государства, но и для его зарубежных гостей.

Поясняя смысл нового формата, генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко напомнил, что до сих пор «воспользоваться доступом в интернет можно было, подключившись к сети Wi-Fi.BN.BY». Но это тестовое название, по его мнению, «было не самым понятным, особенно для иностранцев». Поэтому, изучив опыт европейских столиц, и было решено объединить все точки Wi-Fi в единую сеть.

Новая белорусская сеть стала доступна во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях, в ряде больниц, гостиниц и отделений банков. Для подключения — как обычно — необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. Кстати, после подключения, новым форматом можно будет пользоваться бесплатно неограниченное время.

И еще одно немаловажное дополнение. В большинстве европейских городов время и скорость пользования публичным Wi-Fi ограничены. В Минске принято решение пока не вводить лимиты по скорости интернет-соединения в сети Free Wi-Fi Minsk.

А специалисты уже планируют дальнейшее развитие и расширение этой сети, добавляя в нее новые точки доступа. Уже в этом году они появится на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская».

Подобные компьютерные услуги, как известно, существуют практически во всех крупных европейских городах. В некоторых странах сети принадлежат муниципалитетам, в других — построены частными компаниями. Free Wi-Fi Minsk — частная инициатива, которая реализована без привлечения государственных средств и направлена на расширение возможностей доступа жителей и гостей столицы к свободному выходу в интернет. Но компания-оператор рассчитывает и на поддержку муниципальных властей, что могло бы стабильно расширять диапазоны сети и продолжить ее уверенный рост.