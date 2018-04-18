Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов с рекламой онлайн-казино

Всего в реестр запрещенной информации по требованию ФНС регулятор добавил 250 порталов, на 200 из которых запрещенная информация не была удалена, сообщает пресс-служба оператора.

«Роскоснадзор по требованию ФНС России внес в Единый реестр запрещенной информации более 250 пиратских онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров, на которых размещалась незаконная реклама онлайн-казино и букмекерских контор.

В результате доступ к 200 интернет-ресурсам был ограничен операторами связи, так как запрещенная информация удалена не была», — отметили в надзорном ведомстве.

Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев оставшихся 50 сайтов (а также провайдеров хостинга), на сегодняшний день не истек.