Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов с рекламой онлайн-казино 

Всего в реестр запрещенной информации по требованию ФНС регулятор добавил 250 порталов, на 200 из которых запрещенная информация не была удалена, сообщает пресс-служба оператора.
«Роскоснадзор по требованию ФНС России внес в Единый реестр запрещенной информации более 250 пиратских онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров, на которых размещалась незаконная реклама онлайн-казино и букмекерских контор.
В результате доступ к 200 интернет-ресурсам был ограничен операторами связи, так как запрещенная информация удалена не была», — отметили в надзорном ведомстве.
Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев оставшихся 50 сайтов (а также провайдеров хостинга), на сегодняшний день не истек.
«Информация о значительном количестве пиратских ресурсов с незаконной рекламой была получена Роскомнадзором от граждан и организаций посредством «горячей линии», действующей на сайте Единого реестра запрещенной информации. Все эти сообщения были направлены в ФНС для принятия решений об ограничения доступа», — заявили в Роскомнадзоре.