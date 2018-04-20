Сервис Samsung Pay стал доступен для держателей карт «Кукуруза»

Использовать сервис можно на смартфонах Samsung Galaxy и устройствах Samsung Gear S3 при совершении покупок.

«Главной особенностью сервиса Samsung Pay является сочетание стандартной технологии бесконтактной оплаты NFC (Near Field Communication) и собственной уникальной технологией Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission), что дает возможность оплачивать покупки с помощью Samsung Pay абсолютно на любых платежных терминалах… Технология MST позволяет устройствам Samsung создавать магнитное поле, схожее с сигналом магнитной полосы банковской карты — теперь держатели карт «Кукуруза» могут оставить карту дома и совершать покупки с помощью Samsung Pay везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе», — отмечается в релизе.

Продуктовый виджет

Держатели «Кукурузы» также смогут оплачивать с Samsung Pay онлайн-покупки на сайтах и в приложениях.