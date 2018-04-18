Windows 10: как изменить имя пользователя

Порой самые простые вещи далеко не очевидны, например, смена имени пользователя в операционной системе Windows 10.

Из локальной учетной записи

В Windows 10 вы можете подключить своего пользователя к учетной записи Microsoft или создать одного из предустановленных пользователей.

Откройте панель управления и выберите «Учетные записи пользователей и семейная безопасность».

В категории «Учетные записи пользователей» выберите опцию «Изменить тип учетной записи».

Перейдите в нужную учетную запись и нажмите «Изменить имя учетной записи».

Теперь введите новое имя и подтвердите кнопкой «Изменить имя».

Из учетной записи Microsoft

Если вы связали своего пользователя с учетной записью Microsoft, имя пользователя будет установлено автоматически. Если вы используете почтовое приложение «Outlook» со своей учетной записью Microsoft, сначала подумайте, стоит ли менять имя пользователя, так как это изменение также будет видно всем вашим контактам.

Откройте эту страницу Microsoft и войдите в свою учетную запись.

Кликните «Изменить детали» в левом нижнем углу, а затем нажмите «Изменить имя».

Подтвердите кнопкой «Сохранить».

Фото: pxhere.com, компании-разработчики, авторские

Читайте также: Что лучше, Windows 7 или Windows 10: сравнительная таблица

Отключаем в Проводнике быстрый доступ к часто используемым файлам в Windows 10