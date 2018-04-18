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Роскомнадзор заблокировал 200 пиратских интернет-ресурсов за размещение незаконной рекламы онлайн-казино
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Роскомнадзор заблокировал 200 пиратских интернет-ресурсов за размещение незаконной рекламы онлайн-казино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РАПСИ
Роскомнадзор по требованию ФНС России внес в единый реестр запрещенной информации более 250 пиратских онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров, на которых размещалась незаконная реклама онлайн-казино и букмекерских контор. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
«Роскомнадзор по требованию ФНС России внес в единый реестр запрещенной информации более 250 пиратских онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров, на которых размещалась незаконная реклама онлайн-казино и букмекерских контор. В результате доступ к 200 интернет-ресурсам был ограничен операторами связи, так как запрещенная информация удалена не была. Срок исполнения требований, направленных в адрес владельцев 50 сайтов (а также провайдеров хостинга), на сегодняшний день еще не истек», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что информация о значительном количестве пиратских ресурсов с незаконной рекламой была получена Роскомнадзором от граждан и организаций посредством «горячей линии», действующей на сайте единого реестра запрещенной информации. «Все эти сообщения были направлены в ФНС для принятия решений об ограничения доступа», — заключили в пресс-службе.
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