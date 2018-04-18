Google Chrome для iOS получил новую полезную функцию

Google выпустила новую версию своего браузера Chrome для iOS, добавив в приложение долгожданную функцию экспорта паролей. Обновленная версия программы (66) уже доступна в App Store.

Чтобы получить доступ к паролям, нажмите на три точки в правом верхнем углу приложения, выберите «Настройки» и нажмите на «Пароли». Экспорт доступен в самом низу, перед началом процедуры Chrome идентифицирует вас по Touch ID или Face ID (иначе получить доступ к паролям мог бы любой желающий).

После этого пароли можно отправить как файл.csv в «Сообщениях», по почте или других приложениях. Главное не отправлять пароли кому угодно, ведь они будут открыты каждому, кто откроет экспортируемый файл (пароли передаются без шифрования).

Помимо новой функции, версия 66 Chrome для iOS отличилась исправлением мелких багов и недочетов. Если вы пользуетесь этим браузером на Mac или Windows, можете попробовать и мобильную версию.

Название: Chrome Издатель/разработчик: Google Inc. Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Универсальное приложение Ссылка: Установить