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Chrome обновляется до версии 66. Что нового?
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Chrome обновляется до версии 66. Что нового? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Android-смартфоны постепенно получают апдейт Chrome. Обновлённая версия под номером 66 выходит после появления на Mac, Windows и Linux. Внутри некоторые дизайнерские изменения и более существенные доработки.
Первое обновление касается автовоспроизведения медиафайлов на сайтах. Это возможно в трёх случаях, сообщает 9to5google.
Если контент не содержит аудио или звук отключён;
если пользователи уже взаимодействовали с сайтом во время сессии;
если пользователь добавил сайт на рабочий стол смартфона.
Также обновлённое приложение научилось экспортировать пароли в соответствующем меню. После нажатия по кнопке браузер попросит ввести пароль или подтвердить скан отпечатка пальцев. Затем пользователь увидит предупреждение о том, что его пароли сможет узнать любой человек, который откроет файл. Только после этого комбинации будут загружены в csv-формат.
Боттом-бар «Chrome Home» заменили на «Chrome Home Duplex». Тулбар выдвигается с нижнего края и позволяет открыть новые вкладки. Выглядит обновление так.
Для запуска переходим на страницу
chrome://flags/#enable-chrome-duplex
Там же активируется «Chrome Modern Design» с закругленными элементами и белым фоном.
Chrome 66 поддерживает AudioWorklet API, которое позволит разработчикам программно управлять аудио без дополнительной задержки. В результате это гарантирует более высокую стабильность исходящего аудиосигнала.
Обсудить нововведения Chrome 66 можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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