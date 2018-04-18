Chrome обновляется до версии 66. Что нового?

Android-смартфоны постепенно получают апдейт Chrome. Обновлённая версия под номером 66 выходит после появления на Mac, Windows и Linux. Внутри некоторые дизайнерские изменения и более существенные доработки.

Первое обновление касается автовоспроизведения медиафайлов на сайтах. Это возможно в трёх случаях, сообщает 9to5google.

Если контент не содержит аудио или звук отключён;

если пользователи уже взаимодействовали с сайтом во время сессии;

если пользователь добавил сайт на рабочий стол смартфона.

Также обновлённое приложение научилось экспортировать пароли в соответствующем меню. После нажатия по кнопке браузер попросит ввести пароль или подтвердить скан отпечатка пальцев. Затем пользователь увидит предупреждение о том, что его пароли сможет узнать любой человек, который откроет файл. Только после этого комбинации будут загружены в csv-формат.

Боттом-бар «Chrome Home» заменили на «Chrome Home Duplex». Тулбар выдвигается с нижнего края и позволяет открыть новые вкладки. Выглядит обновление так.

Для запуска переходим на страницу

chrome://flags/#enable-chrome-duplex

Там же активируется «Chrome Modern Design» с закругленными элементами и белым фоном.

Chrome 66 поддерживает AudioWorklet API, которое позволит разработчикам программно управлять аудио без дополнительной задержки. В результате это гарантирует более высокую стабильность исходящего аудиосигнала.

Обсудить нововведения Chrome 66 можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.