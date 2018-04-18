Макаревич предложил «вырубить» электричество в стране 

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал действия Роскомнадзора по блокировке популярного мессенджера Telegram.
Отметим, что 16 апреля началась блокировка Telegram по решению суда. Юристы Telegramа намерены обратиться в Генеральную прокуратуру из-за действий Роскомнадзора.
Макаревич предложил выключить электричество во всей стране.
«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают — надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А че, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле — вдруг Трамп позвонит?», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».